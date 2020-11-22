На Донбассе впервые засекли новейший российский комплекс "Наводчик-2" (фото)

Россия на Донбассе продолжает "светить" свою новейшую технику. На этот раз заметили разведывательный комплекс "Наводчик-2", в состав которого входят семь беспилотников типа "Гранат".

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Об этом сообщает международное волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm.

БПЛА имеют различные модификации с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 км. Комплекс предназначен для выполнения разведывательных и специальных задач, в частности, для обеспечения координатами целей дивизионов пушечной артиллерии и РСЗО. Отмечается, что эта техника впервые замечена на Донбассе – наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ее 8 ноября на оккупированной части Луганской области в 12 км от линии фронта.

/ Фото: InformNapalm

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Комплекс "Наводчик-2" поступил на вооружение российской армии в 2014 году. Его сразу перебросили в Армению на 102-ю российскую военную базу в городе Гюмри. С тех пор информация об использовании этого комплекса и в российских СМИ, и на официальном сайте МО РФ касалась в основном только Армении. Лишь несколько раз этот комплекс также упоминали в контексте проведения учений на территории 4-й оккупационной военной базы РФ, которая развернута в Цхинвальском регионе Грузии.

/ Фото: InformNapalm

Как сообщали новости "Сегодня", летом 2019 года на Донбассе засекли секретный российский комплекс "Торн". Современная военная техника армии РФ впервые попала на видео в Макеевке.

Также ранее мы писали, что Россия использует на Донбассе новейшую систему орбитального подавления. Россияне даже пытались скрыть утечку фото своего нового комплекса радиоэлектронной борьбы, но не удалось.

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Смотрите видео, как ВСУ уничтожили две российские станции радиоэлектронной разведки "Торн-МД":

Фото: facebook.com/Dmitriy Müller

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