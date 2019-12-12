Российские оккупанты засветили на Донбассе новейшую военную технику

Вооружения были зафиксированы миссией ОБСЕ в отчетах

Российские оккупанты засветили на Донбассе в ноябре-декабре 2019 года новые комплексы радиоэлектронной борьбы – Р-330Ж "Житель"и модификации Р-934, РБ-636 "Свет-КУ".

Об этом сообщается на сайте международного волонтерского сообщества InformNapalm.

Данные вооружения были зафиксированы миссией ОБСЕ в отчетах от 28 ноября и 7 декабря, однако на момент их публикации визуальных доказательств нахождения комплексов РЭБ на оккупированных территориях не было.

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Однако вскоре в распоряжении InformNapalm появились подтверждающие фото.

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Волонтеры проанализировали снимки и сравнили их с более ранними, что позволило с точностью утверждать, что именно "Житель" и "Свет-КУ" заметили на Донбассе.

Также отмечается, что по состоянию на 2019 год у оккупантов были зафиксированы 12 комплексов РЭБ.

Кроме того, Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции. В течение минувших суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что 10 декабря боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на фронте. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксирован также вражеский огонь из вооружения БМП. В итоге ВСУ понесли тяжелые потери. Позже стали известны имена погибших бойцов.

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