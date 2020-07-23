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На Донбассе все еще тушат масштабный пожар: с огнем борются сотни людей

23 июля, 09:01

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Угрозы населенным пунктам, по словам спасателей, уже нет

В Луганской области продолжают тушить масштабный пожар, который вспыхнул вблизи села Лопаскино Новоайдарского района из-за обстрела боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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"По состоянию на 07:00 23 июля наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Над тушением огня сейчас работают 252 человека и 51 единицы техники.

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"Из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники (в том числе один пиротехнический расчет)", – добавили спасатели.

Отметим, что это – не первый за последнее время масштабный пожар на Донбассе. 6 июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 метров в секунду, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 человек отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

Видео: ГСЧС

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Донбасс Луганская область пожар ГСЧС

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