На Донбассе все еще тушат масштабный пожар: с огнем борются сотни людей

Угрозы населенным пунктам, по словам спасателей, уже нет

В Луганской области продолжают тушить масштабный пожар, который вспыхнул вблизи села Лопаскино Новоайдарского района из-за обстрела боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Реклама

"По состоянию на 07:00 23 июля наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Над тушением огня сейчас работают 252 человека и 51 единицы техники.

В тренде Украина передала списки для нового обмена пленными

Реклама

"Из них от ГСЧС 170 человек и 41 единица техники (в том числе один пиротехнический расчет)", – добавили спасатели.

Отметим, что это – не первый за последнее время масштабный пожар на Донбассе. 6 июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 метров в секунду, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 человек отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

Видео: ГСЧС

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама