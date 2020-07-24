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На Донбассе ВСУ ракетой уничтожили боевиков: видео меткого выстрела

24 июля, 05:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Бойцы сил ООС заметили оккупантов с СПГ и взялись за дело

Вражеский огонь на Донбассе украинские военные подавляют жестко. На этот раз на Приазовье был уничтожен СПГ боевиков (станковый противотанковый гранатомет).

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Об этом сообщил в Facebook Александр Ведмидь.

"Приазовье. Уничтожение расчета СПГ "орков" (боевиков). Это война", – написал он и показал видео.

На видео можно увидеть, как боевики окопались рядом с жилым домом (возможно, брошенным местными жителями). Но их заметили наши военные и прицельным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса попали точно в цель.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно мы показывали видео, как ВСУ повторно снесли позицию боевиков и нанесли им большие потери. Любопытно, что месторасположение врага засветил один из главарей оккупантов, приехав на передовую со съемочной группой. В результате были уничтожены и боевики, и склад боеприпасов.

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Также недавно была уничтожена еще одна позиция боевиков. На этот раз бойцы ВСУ вычислили вражеский грузовик, который регулярно подвозил боеприпасы, и оккупанты обстреливали украинских военных. Но в один прекрасный день это все прекратилось после жесткой атаки наших воинов.

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ВСУ боевики птрк позиции СПГ

Источник: Сегодня

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