На Донбассе ВСУ снова понесли потери: где велся вражеский огонь

Оккупанты за сутки устроили девять обстрелов

За прошлые сутки, 14 апреля, боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Два бойца ВСУ ранены, еще один – получил боевое поражение, сообщили в пресс-центре ООС.

"14 апреля вооруженные формирования Российской Федерации осуществили девять обстрелов позиций Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Все обстрелы зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

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четыре раза боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Авдеевки, Песков и Павлополя.

у Красногоровки враг применил станковые противотанковые гранатометы.

рядом с Новомихайловкой оккупанты ударили из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия велся огонь в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Каменка.

"Вследствие вражеских обстрелов вчера двое наших героев получили ранения, один воин потерпел боевого поражения", – говорится в сообщении.

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Напомним, 13 апреля на Донбассе тоже не утихал вражеский огонь – оккупанты устроили семь обстрелов. Потерь в рядах ВСУ не было.

А 12 апреля боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Тогда один боец погиб, еще один – получил боевое поражения.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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