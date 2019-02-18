На Донбассе задержали архиерея Московского патриархата: в Нацполиции назвали причину
Батюшку обыскали, доставили в отделение Славянска и после беседы со следователями в присутствии адвоката отпустили
Украинские пограничники задержали при попытке въезда на территории ОРДЛО архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Горловского и Славянского Митрофана, о чем сообщили в Горловской епархии.
Как утверждают церковники, инцидент произошел 18 февраля на одном из внутренних украинских блокпостов. После того, как у архиерея проверили документы, его задержали для установления личности, обыскали и доставили в Славянский отдел полиции, но после беседы со следователем отпустили. При этом никаких обвинений митрополиту не предъявляли.
В Национальной полиции подтверждают факт задержания священнослужителя, объясняя это наличием в оперативных базах информации о возможных связях с людьми, причастными к "ДНР", сообщает "Украинская правда"
"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего – его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", – заверил представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
Напомним, на прошлой неделе в Украину не пустили архиерея Московского патриархата епископа Макаровского Гедеона.
Мы также писали, что на контрольно-пропускном пункте в аэропорту "Борисполь" задержали священнослужителя с поддельным паспортом гражданина Болгарии.
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