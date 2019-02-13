Скандального епископа УПЦ МП задержали в "Борисполе"
Слободян подчеркнул, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира"
Архиерея Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископа Макаровского Гедеона (в миру – Юрий Харон) в среду по возвращению из-за границы не пропустили в Украину в международном аэропорту "Борисполь" из-за проблем с документами (наличия гражданства нескольких стран), сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
"Сегодня около 18.00 в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Харон Юрия. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица является гражданство нескольких стран", – написал на своей странице в Фейсбук в среду вечером спикер ведомства Олег Слободян.
Он подчеркнул, что в ходе дальнейшей собеседования оказалось, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".
"Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях", – добавил Слободян.
На странице епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.
В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом "Франкфурт – Киев".
По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.
Между тем, в Православную церковь Украины из Московского патриархата за минувших три дня перешли более 40 парафий, а общее число перешедших приходов составило 301.
Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.
В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.
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