Скандального епископа УПЦ МП задержали в "Борисполе"

Слободян подчеркнул, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира"

Фото: facebook.com/gedeon.haron.75.

Скандального епископа УПЦ МП задержали в "Борисполе" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/489/e47/5c6489e47e8d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/489/e47/5c6489e47e8d9.jpg 2019-02-13T23:22:04+02:00 Украина Слободян подчеркнул, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира"

Архиерея Украинской православной церкви (Московского патриархата) епископа Макаровского Гедеона (в миру – Юрий Харон) в среду по возвращению из-за границы не пропустили в Украину в международном аэропорту "Борисполь" из-за проблем с документами (наличия гражданства нескольких стран), сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня около 18.00 в аэропорту Борисполь, во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Харон Юрия. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица является гражданство нескольких стран", – написал на своей странице в Фейсбук в среду вечером спикер ведомства Олег Слободян.

Он подчеркнул, что в ходе дальнейшей собеседования оказалось, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира".

"Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях", – добавил Слободян.

На странице епископа Гедеона в Фейсбуке выложена фотокопия протокола изъятия (задержания) документа, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. В частности, в протоколе содержится информация о том, что этот документ на имя Юрия Харона, по данным управления Государственной миграционной службы в Волынской области, внесен в учет среди утерянных, украденных, объявленных недействительными паспортных документов и подлежит изъятию.

В протоколе также указано, что епископ Гедеон прибыл рейсом "Франкфурт – Киев".

По словам секретаря епископа протодиакона Антония, вопросом владыки занимается Служба безопасности Украины.

Между тем, в Православную церковь Украины из Московского патриархата за минувших три дня перешли более 40 парафий, а общее число перешедших приходов составило 301.

Напомним, Верховная Рада 17 января приняла закон о порядке изменения подчиненности религиозных общин в Украине. Он регламентирует процесс, как приходы могут присоединиться к Православной церкви Украины. 31 января он вступил в силу. Читайте подробней, что предполагает закон о переходе религиозных общин в ПЦУ.

В свою очередь президент Петр Порошенко поблагодарил Верховную Раду за принятое решение и объяснил плюсы закона о переходе религиозных общин в ПЦУ. По его словам, благодаря принятому документу, теперь приходам в Украине будет проще выбирать свою подчиненность.

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