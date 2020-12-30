Українська
$ 28,26
34,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Донбасса

На Донбассе заметили российскую военную спецтехнику "Житель"

30 декабря, 11:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Этот комплекс может устроить помехи для аппаратуры на расстояние от 20 до 50 километров

Россия снова засветила на Донбассе свою спецтехнику. На этот раз наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донецком направлении комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".

Реклама

Об этом говорится в отчете миссии.

По данным наблюдателей, беспилотник ОБСЕ обнаружил российский комплекс РЭБ 27 декабря ориентировочно в 2 км от населенного пункта Михайловка.

Р-330Ж "Житель" – это автоматизированная станция постановки радиопомех. Дальность подавления наземной аппаратуры – 20-25 км, на летательных аппаратах – не менее 50 км.

В тренде
Ученые выступили против переименования проспекта в Харькове в честь Кернеса

Также в отчете миссии ОБСЕ подвели итоги перемирия на Донбассе начиная с 27 июля. За это время зафиксировано 4960 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: 2080 взрывов, 589 неопределенных боеприпасов в полете, 61 вспышка дульного огня, а также не менее 2187 очередей и выстрелов.

Реклама

Отметим, что на оккупированной части Донбасса далеко не первый раз фиксируют технику оккупантов. Как сообщали новости "Сегодня", Россия использует на Донбассе новейшую систему орбитального подавления. Россияне пытались скрыть утечку фото своего нового комплекса радиоэлектронной борьбы, но не удалось.

А в прошлом году украинские военные на Донбассе уничтожили российскую технику – станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР):

Фото: facebook.com/Dmitriy Müller

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия ОБСЕ Донбасс военная техника рэб

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январь
Грядут лютые морозы и опять гололед: прогноз погоды на январьУкраина
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабря
Будет ли снег на Новый год? Прогноз погоды на 31 декабряУкраина
Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила Россия
Верните Украине контроль над границей. Резников рассказал, что на это ответила РоссияПолитика
Россия может вывести войска с Донбасса: Кулеба назвал две причины
Россия может вывести войска с Донбасса: Кулеба назвал две причиныПолитика
Украина вернула бойца ВСУ из плена боевиков (фото)
Украина вернула бойца ВСУ из плена боевиков (фото)Донбасс
На Донбассе ВСУ понесли новые потери
На Донбассе ВСУ понесли новые потериУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять