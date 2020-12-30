На Донбассе заметили российскую военную спецтехнику "Житель"

Этот комплекс может устроить помехи для аппаратуры на расстояние от 20 до 50 километров

Россия снова засветила на Донбассе свою спецтехнику. На этот раз наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на Донецком направлении комплекс радиоэлектронной борьбы "Житель".

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Об этом говорится в отчете миссии.

По данным наблюдателей, беспилотник ОБСЕ обнаружил российский комплекс РЭБ 27 декабря ориентировочно в 2 км от населенного пункта Михайловка.

Р-330Ж "Житель" – это автоматизированная станция постановки радиопомех. Дальность подавления наземной аппаратуры – 20-25 км, на летательных аппаратах – не менее 50 км.

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Также в отчете миссии ОБСЕ подвели итоги перемирия на Донбассе начиная с 27 июля. За это время зафиксировано 4960 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях: 2080 взрывов, 589 неопределенных боеприпасов в полете, 61 вспышка дульного огня, а также не менее 2187 очередей и выстрелов.

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Отметим, что на оккупированной части Донбасса далеко не первый раз фиксируют технику оккупантов. Как сообщали новости "Сегодня", Россия использует на Донбассе новейшую систему орбитального подавления. Россияне пытались скрыть утечку фото своего нового комплекса радиоэлектронной борьбы, но не удалось.

А в прошлом году украинские военные на Донбассе уничтожили российскую технику – станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиоэлектронной разведки (РЭР):

Фото: facebook.com/Dmitriy Müller

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