Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе "засветились" десятки градов и танков

19 июля, 14:34

Противник продолжает игнорировать Минские договоренности и перебрасывает тяжелое вооружение

РСЗО БМ "Град"
РСЗО БМ "Град". Фото: Минобороны РФ

На Донбассе снова зафиксированы десятки единиц техники боевиков. На этот раз особенно много было реактивных систем залпового огня "Град", которые нарушили линию отвода вооружений. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные ОБСЕ.

Так, наблюдатели мониторинговой миссии обнаружили очередные нарушения вооруженными формированиями РФ и их наемниками Минских договоренностей.

"Вблизи поселка Хрустальное на Луганщине было зафиксировано 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Они находились с нарушением определенной для данного типа вооружения Минскими договоренностями линии отвода. Кроме этого, представители Миссии зафиксировали 18 единиц вооружения, расположенном за пределами определенных мест хранения. В частности, 14 июля, в районе Шимшиновка, что в Луганской области, выявлено 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, было замечено еще семь танков", – говорится в сообщении.

Украинская сторона заявляет, что, несмотря на неоднократные заявления по выполнению Минских договоренностей, оккупационные войска и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать указанные в договоренностях требования по отводу тяжелого вооружения.

А тем временем на переговорах в Минске договорились о перемирии под выборы. Переговорщики Трехсторонней контактно группы и представители ОРДЛО подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег обсе, Донбасс, танки, боевики, град

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе "засветились" десятки градов и танков". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подорвался на мине: стало известно имя погибшего в ООС спецназовца

Сегодня, 14:16

Военнослужащий погиб при выполнении боевого задания

Двуязычный восток: насколько реально, что на Донбассе законодательно закрепят русский

Сегодня, 14:05

Возможные изменения противоречат языковому закону, который вступил в силу лишь 16 июля, говорит эксперт

Безсмертный пригрозил боевикам в случае срыва нового перемирия на Донбассе

Сегодня, 10:13

Дипломат призвал не путать "прекращение любого огня" на фронте с "огнем в ответ"

Время остановилось: будни в оккупированном Луганске

Сегодня, 08:22

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Жена Монатика показала редкий кадр с семейного отдыха

Кто стала избранницей телепутешественника Дмитрия Комарова

Нацбанк начал ссориться с Минфином из-за политического доллара

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

В чем польза бега для мужчин?

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

Взлет на 52%: Эксперт рассказал о самых «золотых» овощах

Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек

​Самый расслабляющий цвет в мире

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Сегодня, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

Вчера, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

17 июля, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

17 июля, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

​Обнаружена таинственная «Комната Сфинкса»

Банкиры говорят о возможном снижении ставок и дают советы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь