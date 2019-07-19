На Донбассе "засветились" десятки градов и танков

Противник продолжает игнорировать Минские договоренности и перебрасывает тяжелое вооружение

РСЗО БМ "Град". Фото: Минобороны РФ

На Донбассе снова зафиксированы десятки единиц техники боевиков. На этот раз особенно много было реактивных систем залпового огня "Град", которые нарушили линию отвода вооружений. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные ОБСЕ.

Так, наблюдатели мониторинговой миссии обнаружили очередные нарушения вооруженными формированиями РФ и их наемниками Минских договоренностей.

"Вблизи поселка Хрустальное на Луганщине было зафиксировано 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Они находились с нарушением определенной для данного типа вооружения Минскими договоренностями линии отвода. Кроме этого, представители Миссии зафиксировали 18 единиц вооружения, расположенном за пределами определенных мест хранения. В частности, 14 июля, в районе Шимшиновка, что в Луганской области, выявлено 11 танков, а 17 июля, неподалеку от села Терновое, было замечено еще семь танков", – говорится в сообщении.

Украинская сторона заявляет, что, несмотря на неоднократные заявления по выполнению Минских договоренностей, оккупационные войска и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать указанные в договоренностях требования по отводу тяжелого вооружения.

А тем временем на переговорах в Минске договорились о перемирии под выборы. Переговорщики Трехсторонней контактно группы и представители ОРДЛО подтверждают свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, с полуночи 21 июля 2019 по киевскому времени.

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