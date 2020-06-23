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На границе с Россией погибли сотни утят: что произошло

23 июня, 17:50

Игорь Серов , Руслан Ровик

Контрабандисты устроили пограничникам коварные ловушки

В Луганской области на границе с Россией украинские пограничники перехватили необычную контрабанду – 20 ящиков, в которых находилось около тысячи утят.

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Об этом сайту "Сегодня" сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Недалеко от границы обнаружили 20 ящиков, в которых было около тысячи маленьких утят – по 50 в каждой коробке.

На розыск контрабандистов была направлена группа оперативного реагирования, однако служебная машина попала в ловушку, вероятно, подстроенную злоумышленниками: колесо наткнулось на "еж" – специальным образом сваренные металлические штыри.

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Во время осмотра найденных ящиков выяснилось, что 400 птенцов погибли.

"Они не выжили в тех условиях, которые им создали контрабандисты, и погибли", – заявили пограничники.

В настоящее время стражи границы выясняют причастных к преступной деятельности, а выживших утят передали на ответственное хранение.

Напомним, ранее вспыхнул скандал вокруг гибели десятков щенков, которых перевозили из Киева в Торонто без соответствующих условий.

На пограничном пункте пропуска "Ягодин" в Волынской области пограничники перехватили груз "медицинской" контрабанды стоимостью в 620 тысяч гривен, которая была спрятана среди мешков с картошкой.

А под Львовом состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

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Россия пограничники граница птица Луганская область утята

Источник: Сегодня

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