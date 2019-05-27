На оккупированном Донбассе трупы находят прямо на улицах

Женщина погибла от побоев, а причины смерти мужчины все еще выясняются

Кремль начал массовую раздачу российских паспортов жителям Донбасса / REUTERS/Alexander Ermochenko.

В оккупированном Луганске посреди улиц все чаще находят человеческие трупы, а также фиксируют исчезновение людей без вести.

По данным группы "Информационное сопротивление" в оккупированном Луганске было обнаружено тело местной жительницы 1979 года рождения. Как выяснилось, женщина погибла от побоев.

Еще один труп позже нашли в районе газовой заправки в Луганске, в салоне автобуса, который выполняет рейсы по маршруту Луганск – Краснодон. Выяснилось, что умерший 1973 года рождения, был водителем маршрутки, в которой его нашли.

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что российская "паспортизация" Донбасса настроила местных боевиков против российского гражданства , так как после этого возрастает риск отправки на передовую и они не смогут пересечь линию разграничения и выезжать в свободную Украину.

Также ранее сообщалось, что несмотря на кремлевскую пропаганду, "паспорта" Путина не вызвали ажиотажа в ОРДЛО .

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На оккупированном Донбассе трупы находят прямо на улицах". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"