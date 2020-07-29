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На оккупированном Донбассе вспыхнула пятиэтажка: огонь охватил крышу (фото, видео)

29 июля, 14:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Причина пожара пока неизвестна

В Донецкой области во временно оккупированном городе Торез загорелся многоэтажный жилой дом.

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Как сообщается на страничке Twitter "hochu domoy v ua", пожар возник по улице Поповича, 9. Огонь охватил крышу дома, черный дым высоко поднялся в небо. Причина возгорания пока неизвестна.

А в Telegram-канале Dontel уточнили, что пожар начался около 12 часов дня в "Микрорайоне 1". Когда на место происшествия прибыли спасатели, оказалось, что в соседних водоемах мало воды.

Кроме того, из-за того, что местные жители ранее самостоятельно перегородили дорогу возле дома небольшими блоками, пожарные машины не смогли сразу подъехать к пятиэтажке.

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Сейчас пожар ликвидировали. О причине возгорания и пострадавших пока неизвестно. Отмечается, что больше половины крыши сгорело, огнем также повреждены верхние этажи.

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Видео: Twitter/hochu_dodomu

Ранее мы сообщали, что на Донбассе вблизи села Лопаскино из-за обстрела загорелся лес. По периметру населенного пункта установили минерализованную полосу, чтобы не допустить распространение огня.

Также напомним, 6 июля вблизи Смоляниново в Новоайдарском районе возник масштабный пожар. Когда он занимал площадь 85 гектаров, пожарные его локализовали, однако из-за сильного ветра, который дул в разных направлениях со скоростью до 25 метров в секунду, пожар распространился и охватил лесные массивы, в том числе и в населенных пунктах.

Огнем были уничтожены и повреждены более сотни домов, а из села Смоляниново были эвакуированы 30 человек (в том числе 13 детей), еще 30 человек отселили. Погибли пять человек, 34 человека оказались в больнице.

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