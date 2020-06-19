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На всех полигонах идет подготовка: разведка о ситуации в "Л/ДНР"

19 июня, 06:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За учениями оккупационных войск лично следят представители российского Генштаба

Несмотря на заявления главаря боевиков об отмене повышенной боеготовности, оккупационные войска активно готовятся к боевым действиям – учения идут на всех полигонах. Об этом сообщает Главное управление разведки минобороны Украины.

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С начала текущей недели противник продолжает наращивать мероприятия боевой подготовки. В частности, с 15 июня в соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" начаты сборы с корректировщиками артиллерийского огня, снайперами, гранатометчиками, расчетами противотанковых ракетных комплексов и командирами артиллерийских расчетов. Указанные мероприятия проводятся на всех полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

В то же время противник укрепляет старые и оборудует новые инженерные сооружения, а также восстанавливает минно-взрывные заграждения из-за увеличения случаев несанкционированного срабатывания их элементов. Контроль и проверка выполнения указанных работ осуществляется офицерами штабов армейских корпусов российских оккупационных войск с выездом на объекты и составлением соответствующих актов и фотоотчетов.

Как сообщали новости "Сегодня", на Донбасс заехали высокопоставленные офицеры РФ в составе комиссий, а также инструкторы для подготовки артиллеристов и экипажей бронетехники.

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Также на днях разведка засекла на Донбассе российских инструкторов, которые прибыли туда для подготовки диверсантов и снайперов. Оккупационные войска усиленно ведут боевую подготовку.

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Смотрите, как ВСУ уничтожили склад боеприпасов боевиков:

Видео: facebook.com/24th.brigade

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Донбасс разведка боевики

Источник: Сегодня

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