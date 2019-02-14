Наблюдатель ОБСЕ о своей работе в Станице Луганской: тысячи людей просят о помощи

Полицейская из Дании рассказала, чем занимается в миссии ОБСЕ на Донбассе

Наблюдатель ОБСЕ о своей работе в Станице Луганской: тысячи людей просят о помощи 2019-02-14T11:53:05+02:00 Донбасс Полицейская из Дании рассказала, чем занимается в миссии ОБСЕ на Донбассе

Сотрудница полиции из Дании, которая решила стать наблюдателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, рассказала о своей работе в Станице Луганской – у единственного в Луганской области пункта пропуска через линию соприкосновения.

"Каждый день я осуществляю мониторинг в районе к северу от линии соприкосновения. Мы приезжаем в села, оцениваем обстановку с безопасностью и гуманитарную ситуацию, помогаем организации "окон тишины", – объяснила она на видео, опубликованном на официальном канале ОБСЕ в YouTube.

Также наблюдатель рассказала о своей работе в пункте пропуска в Станице Луганской, где тысячи людей ежедневно пересекают линию соприкосновения, чтобы увидеть близких, получить пенсии или медицинскую помощь.

"Мост в Станице Луганской – это единственный контрольный пункт въезда-выезда в Луганской области, и он открыт только для пешеходов. С 2015 года средняя часть моста разрушена, сейчас ее заменяют два очень неустойчивых и опасных деревянных трапа", – добавила она.

По словам наблюдателя, зимой эти трапы становятся скользкими и "ни в коем случае не подходят для использования таким большим количеством людей".

"Они стоят в очередях много часов, и это очень трудно для пожилых людей и инвалидов. Они ежедневно пересекают мост с багажом, а инвалиды вынуждены платить за то, чтобы их перенесли через деревянные трапы", – добавила она.

Женщина рассказала также, что наблюдатели ОБСЕ "каждый день выезжают туда и разговаривают с людьми".

"Они очень подавлены и просят нас помочь: починить мост и урегулировать ситуацию", – резюмировала она.

Отметим, что ранее представитель ОБСЕ Александр Хуг заявлял, что наблюдатели не увидели прямых доказательств российского вмешательства на Донбассе. Он говорил, что представители миссии видели людей с опознавательными знаками армии РФ на форме, но ее якобы можно купить в любом месте.

При этом в октябре 2018 года в ОБСЕ все же озвучивали доказательства присутствия войск России на Донбассе. Наблюдателям миссии даже сами кадровые российские военные признавались, что приезжали на Донбасс по ротации.

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