Начальника Торецкой колонии будут судить за растрату

Гражданин начальник погорел на фиктивном ремонте котельной

Фото: Pixabay

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Краматорске завершили досудебное расследование в отношении руководителя Торецкой исправительной колонии, подозреваемого в растрате бюджетных средств.

Как сообщает сайт ГБР, расследованием установлено, что в декабре 2018 г. начальник Торецкой колонии №2 лично выдавал ложные официальные документы.

В колонии, согласно документации, происходили строительные работы. В частности, демонтаж и монтаж дымовой трубы котельной. На самом деле работы фактически не были выполнены. Однако руководитель подтвердил их выполнение, и на следующий день со счетов ГП "Торецкая исправительная колония (№2)" были перечислены деньги на расчетные счета подрядчиков .

Таким образом руководитель колонии нанес материальный ущерб в размере около 200 000 гривен.

Обвинительный акт направлен в суд.

В случае доказательства вины должностному лицу грозит лишение свободы сроком от до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подрядчики уже вернули незаконно полученные 200 тысяч гривен в госбюджет.

Как сообщалось, в Донецкой области сотрудники СБУ разоблачили одного из руководителей исправительного учреждения, который совместно с подчиненным вымогал 60 тысяч гривен от одного из заключенных.

Также мы сообщали, что в Торецкой колонии отбывает срок главарь титушек Юрий Крысин, причастный к убийству журналиста Вячеслава Веремия.

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