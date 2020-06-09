Нападение собаки на ребенка в Бахмуте: появились новые подробности

В полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве

После нападения собаки на ребенка в городе Бахмут, Донецкой области, полицейские рассказали, как развивались события.

Так, спикер областного управления Нацполиции Александра Гаврилко в комментарии сайту "Сегодня" отметила, что от нападения могли пострадать двое детей.

"В воскресенье (7 июня – ред.) от матери пострадавшего ребенка поступило сообщение в полицию. Выяснилось, что 4-летняя девочка и ее 10-летняя сестричка шли к бабушке. В это время одна из соседских собак сорвалась с привязи, выбежала на улицу и набросилась на 4-летнюю малышку", – отметила представитель стражей порядка.

В результате нападения девочка получила травму головы и плеч, ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы.

"Открыто уголовное производство по статье 115 "Умышленное убийство" с отметкой "Несчастный случай". Проводятся следственные действия. По предварительной информации, вторая девочка не пострадала из-за того, что осталась стоять на месте", – рассказала Гаврилко.

Напомним, ранее на Киевской набережной Ужгорода две бойцовые собаки набросились на женщину, которая выгуливала своего песика.

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