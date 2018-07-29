"Напоминает Чернобыль": в сети показали фото оккупированного Углегорска

Населенный пункт был захвачен российскими оккупантами в феврале 2015 года и теперь превратился в город-призрак

Местные жители оккупированного города-призрака Углегорска не в восторге от оккупантов, что даже не особо рвутся в выходной летний день на улицу.

Так, пользователь сети Vel East показал фото улиц города-призрака Углегорска, который в 2015 году был захвачен российскими военными.

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"Углегорск. Суббота, день. Очень пугает полнейшая пустота улиц", – говорится в сообщении.

В комментариях люди иронизируют, что, дескать, "людей нет потому, что уехал к "хунте" за пенсиями". А кто-то с Чернобылем сравнивает.

"Выходной день. Ничего особенного. Такое и в Донецке на выходные дни".

"Чем-то напоминает Чернобыль".

"Пугает, похоже на дичь".

"Трасса тоже не радует. Отсутствие людей и остатки асфальта… "ДНР".

"Все поехали к "хунте" за пенсией".

Напомним, еще в 2015 году, спустя полтора месяца после захвата города войсками РФ, местные жители резко высказались о "русском мире": "Дома нам поразбивали, а сейчас делают вид, что заботятся о нас". Город был разрушен процентов на 80, если не больше. Хлипкие частные домики – где побогаче, где победнее – пострадали одинаково.

Ранее мы писали о разрушенном Углегорске, показывали фото, во что он превратился после начала российской оккупации. В восьмитысячном городке за первый год войны дважды менялась власть – сначала туда зашли боевики т.н. "ДНР", затем их выбила украинская армия, а в феврале 2015-го, разрушив обстрелами значительную часть города, сюда снова вернулись боевики, но уже с российскими военными.