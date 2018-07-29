На Донбассе враг пошел на штурм: ВСУ и боевики понесли серьезные потери

Вражеская ДРГ попыталась захватить одну из позиций украинских военных, но нарвалась на жесткую "ответку"

За прошедшие сутки противник 25 раз атаковал позиции украинских военных, в том числе три раза применял запрещенное вооружение. Однако боевики понесли серьезные потери – четверо убитых и шесть раненных, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Враг вел огонь по позициям ВСУ в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы.

Также была попытка вражеской диверсионной группы захвата одного из опорных пунктов украинской армии в районе Крымского, однако бойцы ВСУ дали такую "ответку", что враг вынужден был отступить, и понес потери.

В результате боевых действий на передовой погибли два украинских бойца и двое получили ранения. У боевиков дела обстояли хуже – четверо убитых и шесть раненных.

Напомним, 27 июля боевики на Донбассе устроили 34 обстрела, из них два раза из тяжелого вооружения. В результате боевых действий один украинский боец погиб, но у боевиков потери были еще больше.

Также стало известно, что боевики стягивают военную технику к линии разграничения на Донбассе и обустраивают свои позиции в оккупированных районах. Украинская сторона в СЦКК обнаружила на одном из направлений три реактивные системы залпового огня, 46 буксируемых гаубиц, 12 самоходных гаубиц и 45 танков.