"Нас поразили украинские военные": французские депутаты увидели руины Широкино (фото)

Донбасс все чаще стали посещать иностранные делегации – недавно там были американцы, а теперь КПВВ "Гнутово" и прифронтовое Широкино посетили французские депутаты.

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Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Украинские военные ознакомили гостей с ситуацией на фронте – им показали статистику нарушений российскими оккупантами режима прекращения огня и доказательства применения ими запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Также депутаты из Франции ознакомилась с работой и инфраструктурой КПВВ "Гнутово", после чего отправились в разрушенный поселок Широкино. Им показали фото, как поселок выглядел до войны, а потом показали, как выглядит после вторжения России.

Французы на КПВВ "Гнутово". Фото: ООС

"Это мой первый визит в район проведения боевых действий в Украине… Мы хотели воочию увидеть то, что здесь происходит и засвидетельствовать поддержку Европы, а именно Франции. Ведь Украина принадлежит к Европе не только географически, но и ментально. Поэтому когда на границах Европы народ борется за свою независимость, конечно, Франция не может остаться в стороне и, конечно, будет помогать", – сказал депутат Национального собрания Франции Пьер Персон.

Депутатов из Франции привезли в Широкино. Фото: ООС

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Он пообещал, что проинформирует о ситуации на Донбассе комитет по иностранным делам с целью принятия соответствующей резолюции, а также расскажет обо всем президенту Франции.

"Мы поражены храбростью и стойкостью украинских воинов, которые находятся на передовой и защищают Украину. Мы постараемся убедить, что Украина действительно формально может вступить в НАТО, она действительно готова. И будем пытаться всячески материальными средствами поддерживать украинскую армию, ведь она того стоит", – добавил французский депутат.

Гости прошлись по Широкино. Фото: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", в мае премьер Эстонии Кая Каллас приезжала на Донбасс. Она считает, что нужно повысить России цену агрессии, и заявила, что безопасность Украины – это безопасность Европы.

Тем временем операцию ВСУ теперь изучают в военных вузах. Бой за Марьинку в июне 2015 года считается одним из самых удачных за весь период войны на Донбассе:

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Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией