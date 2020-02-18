"Накрывают квадраты, как в 2015": реакция политиков и экспертов на атаку боевиков

/ Фото: Минобороны РФ

Попытка наступления боевиков т.наз. "ЛНР", наемников из РФ и кадровых российских военных в районе Золотого и трассы "Бахмутка" вызвала резко негативную реакцию украинских политиков, политологов, дипломатов и экспертов в соцсетях.

По их мнению, оккупанты целенаправленно срывают перемирие в районе разведения войск на Луганщине, преследуя свои политические, военные и логистические цели.

Так, президент Владимир Зеленский отреагировал на эскалацию на Донбассе и назвал сегодняшнее наступление боевиков на Луганском направлении попыткой сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Лидер "Европейской солидарности", президент Украины (2014-2019) Петр Порошенко в очередной раз призвал не верить Путину.

"Мы должны сделать все, чтобы защищать государство, укреплять армию, лелеять наш язык, развивать церковь. И мы – оппозиция, общественность, вся Украина – должны объединиться для достижения этой цели", – подчеркнул бывший глава государства.

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Лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Арсений Яценюк считает, что очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны. Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения.

"Такое хищническое поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества", – заявил политик.

Политический журналист и публицист Виталий Портников считает, что президент РФ Владимир Путин желает продолжать войну. "И действия Путина говорят за себя намного лучше, чем его глаза", – пишет он.

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Директор Института мировой политики Евгений Магда обратил внимание, что Россия начала наступление на Донбассе накануне заседания Совбеза ООН, которое сама и инициировала.

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Чрезвычайный и полномочный посланник Украины Даниил Лубкивский считает, что Украина сама должна требовать немедленного заседания Совета Безопасности ООН в связи с актом агрессии России в Золотом и нарушением мирных договоренностей.

Независимый журналист и эксперт по торгово-логистическим вопросам Иван Кричевский считает, что россияне начали наступать в этом районе, чтобы обезопасить для себя логистику и отбить тамошнюю прифронтовую дорогу, а потом подготовиться к новому, более масштабному наступлению.

Он обратил внимание, что линия разграничения в этом районе очерчивает железнодорожную ветку, которую удачно взяли в огневой мешок.

А местный депутат Виталий Шведов рассказал, что боевики накрывают квадраты, так как в 2015 году, калибр 120 и выше. Пули долетают до Золотого, в Новотошковке попадания в жилой массив, разрушены жилища.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины обвинило Россию в нарушении договоренностей и призвало мировое сообщество отреагировать на сегодняшнюю вооруженную провокацию оккупационных войск на Донбассе.

Видео: facebook.com/istokoz

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