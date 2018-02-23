Названа острая проблема боевиков на Донбассе

Сегодня, 11:41

У противника фиксируется острый некомплект личного состава

Фото: AFP
Фото: AFP

В бригадах самопровозглашенной "ДНР" продолжает фиксироваться острый некомплект личного состава. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление".

Так, рассказали эксперты, в линейных батальонах 3-й и 100-й бригад (как ротируемых на полигоны для боевого слаживания, так и находящихся на переднем крае), некомплект составляет по 50-60 человек при средней штатной численности батальонов 320-350 человек.

"Это при том, что текущие темпы доукомплектования "частей и подразделений" никак не покрывают темпы увольнения и дезертирства со стороны "военнослужащих". В управлении комплектования корпуса констатируют, что если ситуацию коренным образом не исправить в ближайшее время, придется вновь "предпринимать специальные меры": имеется в виду запрос на переброску из РФ для доукомплектования кадровых военнослужащих ВС РФ, в противном случае данные подразделения окажутся полностью небоеспособными", – констатировали в ИС.

Напомним, Ахмед Закаев отметил, что президент России Владимир Путин развязал войну в Украине, чтобы восстановить утраченную "империю".

По словам Закаева, сегодня мы наблюдаем медленную смерть "империи", вследствие которой Россия распадется на 9 частей.

Полную версию "Миссия Путина – разрушить Россию": интервью с Ахмедом Закаевым" читайте на сайте "Сегодня".
Донбасс, боевики, вс рф
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"Сегодня"

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