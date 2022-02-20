"Не ели, не спали". В какие условия попали жители Донбасса после эвакуации в РФ (фото, видео)

По словам некоторых жителей Донбасса, они приехали в Россию не самовольно – их прислала соцзащита

Жителей Донбасса эвакуировали в РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Жителям Донбасса, которых эвакуировали в Россию, никак не могут предоставить жилье и нормальные условия для проживания. Людям приходиться стоять в длинных очередях, но затем им говорят, что мест нет.

Об этом рассказали эвакуированные жители Донбасса телеканалу "Дождь".

Реклама

"Вот такое обещание! Это просто обман, ничего не делают! Выстояли очередь на заселение, а теперь сказали, что мест нет. Вообще молчат. Ходят на список отдельно записывают и там оформляют, потому там деньги платят. Нас соцзащита прислала сюда, мы не приехали самовольно", – сообщила одна из жительниц Донбасса.

По словам женщины из Макеевки, ее эвакуировали вместе с тремя детьми, которые с вечера не ели и не спали.

"Нам говорят, что нет мест. Я приехала из Макеевки с тремя детьми. Мы со вчерашнего вечера не ели, не спали. На бумажке было написано, что всех поселят", – сказала жительница Макеевки.

В какие условия попали жители Донбасса?

В Сети опубликовали фото, на которых видно, как эвакуированных жителей Донбасса в РФ поместили в палатки – дети и взрослые сидят на кроватях в куртках и шапках.

Реклама

Реклама

Эвакуация

В пятницу, 18 февраля, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей "республики" в Россию.

"С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста. По договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия", – сообщил Пушилин.

Он также добавил, что руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, а штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения.

Вслед за Пушилиным главарь т.н. "ЛНР" Леонид Пасечник также объявил об эвакуации населения на территорию России.

На Донбассе спасатели "ДНР" через громкоговоритель призывают людей уезжать в Россию

Спасатели ОРДЛО начали призывать жителей Донбасса уезжать в Россию. Такое заявление они делают с помощью громкоговорителя.

На опубликованном видео можно увидеть, как спасатели МЧС "ДНР" через громкоговоритель призывают жителей Донецка эвакуироваться в Россию из-за резкого роста напряженности в регионе.

Ранее мы писали: