Не исключают диверсию: за пожары на Луганщине взялась прокуратура

Прокуратура Луганской области начала досудебное расследование по факту масштабного лесного пожара на Донбассе. Предварительная правовая квалификация – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора.

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В настоящее время правоохранители проверяют все версии возникновения пожара: умышленный поджог, в том числе с целью совершения диверсии, теракта или сокрытия незаконной вырубки леса; неосторожное обращение с огнем; возгорание в результате подрыва боеприпасов; самовозгорание леса.

"Для документирования всех фактов разрушений во время пожара, обнаружения пострадавших и без вести пропавших продолжается осмотр территории Новоайдарского района и прилегающей территории г. Северодонецка силами и средствами ГУ ГСЧС Украины в Луганской области и ГУ Нацполиции в Луганской области", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании Кабмина глава Нацполиции Игорь Клименко озвучил еще одну версию. Накануне боевики обстреляли один из опорных пунктов ВСУ трассирующими боеприпасами, от которых легко воспламеняется трава.

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Кроме того, из-за сильного задымления произошло лобовое столкновение автомобилей. В больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести госпитализированы пять пострадавших.

Напомним, сейчас в больнице Новоайдарского района находятся 20 пострадавших от масштабных лесных пожаров.

Кроме того, на месте происшествия побывал президент Украины Владимир Зеленский. Он ознакомился с ситуацией в селе Смоляниново, которое пострадало больше всего, и пообещал выделить помощь местным жителям.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Мощный пожар в Луганской области

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