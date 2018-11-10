Не выдержало сердце: на Донбассе умер офицер патрульной полиции

Сегодня, 03:03

40-летний лейтенант полиции внезапно скончался от болезни сердца

Фото: пресс-служба патрульной полиции
Фото: пресс-служба патрульной полиции

В ночь на 10 ноября в возрасте 40 лет скоропостижно скончался офицер полиции – лейтенант Роман Боровиков.

"Этой ночью семью полицейских поразило внезапное горе – из-за болезни на 41-м году жизни ушел из жизни лейтенант полиции Боровиков Роман. Роман вступил в ряды патрульной полиции Донецкой области, где верно служил украинскому народу, нес службу с честью и достоинством", –  говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Украины.

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По информации ведомства, несколько дней назад офицеру стало плохо и его немедленно госпитализировали.

"Врачи приложили усилия, чтобы спасти жизнь нашего коллеги, но, к сожалению, сердце полицейского не выдержало... Без мужа и отца остались жена и сын", – добавили в пресс-службе, выразив соболезнования родным и близким умершего.

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Напомним, ранее в Харькове скоропостижно скончался сотрудник патрульной полиции – 33-летний Антон Шевченко. 17 октября он умер в одной из городских больниц от болезни легких.

В полиции подчеркнули, что мужчина одним из первых вошел в обновленные ряды харьковских стражей порядка и достойно служил украинскому народу. У офицера осталась 12-летняя дочь.

Немногим ранее в Ровно умер 25-летний полицейский, на которого напали с вилами участники конфликта между соседями.

"Сегодня. В Ровно умер 25-летний полицейский группы реагирования Александр Гордейчук. Неделю назад он уехал на обычный вызов о ссоре между соседями. Там на него с вилами набросился пьяный дебошир. К сожалению, врачам не удалось спасти сержанта полиции", – написал глава Нацполиции Сергей Князев.
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"Сегодня"

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