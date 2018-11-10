Российских наемников вывели из-под Дебальцево и они сбежали в Россию – разведка

Российские войска продолжают разбегаться с Донбасса: то местные боевики невоевались и увольняются со службы, то теперь наемники из РФ решили убраться с украинской земли. Об этом сообщил в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

По его словам, в 7-й омсбр оккупационных войск закончилась ротация на передовых позициях. Один из батальонов, оперировавших северо-западнее и севернее Дебальцево, выведен в ППД (пункт постоянной дислокации) "на восстановление", но не без проблем.

"Командование пытается активно его доукомплектовывать боевиками из числа местных коллаборантов, так как значительное количество российских наемников из состава данного батальона после его отвода с передовой сбежали назад в Россию", – говорится в сообщении.

О тревожной ситуации в рядах войска непризнанных "республик" уже не раз сообщалось, Так, недавно разведка сообщала о бегстве боевиков с передовой. Местные "воины" не хотят воевать и бегут с передовых позиций, а другие намерены переводиться в тыл подальше от фронта.

А тем временем Россия забросила на Донбасс "казаков" и контрактников армии РФ со спецзаданием. Местные жители отказываются воевать за боевиков, и некомплект подразделений закрывают наемниками из России. Но прежде, чем отправлять их на Донбасс, они проходят специальный инструктаж для пропагандистской работы с местным населением.