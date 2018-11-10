"Совсем молодой": стало известно имя одного из погибших на Донбассе бойцов

Сегодня, 21:39

Вместе с ним 9 ноября погиб его боевой товарищ, который бросился спасать друга во время боевого столкновения с оккупантами

Фото: facebook.com/ovkChe
Фото: facebook.com/ovkChe

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 9 ноября от снайперской пули погибли два украинских бойца. Как стало известно, одним из них оказался 19-летний Иван Воробей из Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба областного военного комиссариата.

"Во время боевого столкновения, Иван получил пулевое ранение. Его боевой товарищ бросился перетащить Ивана к окопа ... Вражеский снайпер ... Оба наших Воина погибли ...", – отмечено в сообщении.

Уроженец села Дегтяревка Новгород-Северского района 1999 года рождения служил по контракту и был заместителем командира боевой машины – наводчик-оператор горно-штурмовой роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ.

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Напомним, 8 ноября на Донбассе боевики устроили 14 обстрелов, в том числе четыре раза – из крупнокалиберного оружия. Тогда были ранены двое украинских военнослужащих

Сутками ранее, 7 ноября, боевики 19 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Были ранены трое украинских военнослужащих. 
Донбасс, погиб, снайпер, ВСУ, боец

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"Сегодня"

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