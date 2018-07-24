"Неаккуратно ходил по минам": офицер ВСУ показал фото погибшего боевика

Противник на Донбассе продолжает пополнять ряды "бригады 200" – еще один боевик попал на тот свет

На Донбассе враг продолжает нести потери даже без участия украинских военных. Боевик т.н. "ДНР" подорвался на мине. Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Утро начинается с хороших новостей. 23.07.18 пополнилась (т.н. "бригада 200", погибшие боевики на Донбассе .– Ред.) очередным "дембелем" (погибшим). Пахомов Максим "Спорт" из Горловки неаккуратно ходил и наступил на мину в районе Доломитного. Все будет Украина и победа за нами", – написал "Штирлиц".

Как сообщалось, за прошедшие сутки враг 21 раз атаковал позиции украинских военных. Боевики ударили противотанковыми ракетами, однако поплатились за это – ответным огнем ВСУ подстрелили несколько человек.

Как писал вчера офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"), на оккупированных территориях – хаос. Стало известно, что боевики убивают своих же, а танкисты и вовсе сгорели живьем.

Также он сообщал, что в "ЛНР" умер "народный мэр", а боевик подорвал себя гранатой. По его словам, один выступал за оккупацию Украины Россией и референдум, а другой активно воевал против украинцев.