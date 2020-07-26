Неплохо "заработали": названа сумма выплат ВСУ за уничтоженную технику боевиков

Только с начала прошлого года наши бойцы уничтожили более 70 единиц техники

С начала 2019 года украинские военнослужащие получили около 2 миллионов гривен за уничтоженную военную технику боевиков на Донбассе. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Украины.

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По данным ведомства, за это время наши воины уничтожили 76 единиц техники российских оккупантов. В частности, боевики подверглись многочисленным потерям БПЛА, армейских грузовиков, минометов и тому подобное.

"Только с начала 2019-го, по состоянию на июль текущего года, общая сумма выплаченных вознаграждений за уничтожение техники составила почти 1,9 миллиона гривен", – уточнили в Минобороны.

Также военные получали вознаграждения за успешное выполнение боевых задач. С начала 2019 года им выплатили 6,3 миллиона гривен. За участие в боевых действиях за этот же период – 34,1 миллиона гривен.

Ранее мы сообщали, что за день до перемирия боевики атаковали ВСУ, но в результате сами понесли серьезные потери. За вчерашний день в оккупационных войсках пять человек убитыми и ранеными.

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Напомним, 22 июля состоялись очередные переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы, на которых договорились о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля. В связи с новым режимом тишины на Донбассе главари "народной милиции" так называемых ДНР и ЛНР отдали приказы боевикам о прекращении огня с полуночи 27 июля.

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