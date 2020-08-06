Ни дня тишины: на Донбассе боевики снова открывали огонь

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 5 августа, они один раз открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи населенного пункта Шумы враг совершил провокационный выстрел из подствольного гранатомета. Наши защитники в ответ огонь не открывали.

"Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", – говорится в сообщении.

В результате обстрела потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

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Как сегодня выглядит режим перемирия и что об этом думают политики, эксперты и военные, разбирались журналисты "Сегодня".

Президент Владимир Зеленский присвоил государственные награды посмертно пятерым погибшим бойцам украинской армии, в том числе и медику Николаю Илину, которого коварно убили боевики.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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