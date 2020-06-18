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Ювелирная работа от ВСУ: видео уничтожения минометов боевиков

18 июня, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Оккупанты отхватили от воинов 93-й бригады

В конце мая ВСУ уже уничтожали один миномет боевиков, а теперь украинские воины из 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" отметились уже двумя точными попаданиями – уничтожены еще два 120-мм миномета. Об этом сообщил в Facebook волонтер Роман Доник.

По его словам, противник регулярно досаждал нашим защитникам обстрелами, за что и был наказан.

"Соскучились по ювелирной работе? Минус два 120 мм миномета. Повеял огонь с Холодного Яра. Нарушали Минские соглашения, обстреливали позиции "холодноярцев". Выпросили. И да, каждый, кто помогает армии, прикладывает руку к таким вещам. Помогайте армии. Они хорошо работают свою работу на фронте", – написал Доник, опубликовав соответствующее видео.

Видео: facebook.com/skitalec

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Напомним, на днях мы показывали видео уничтожения склада боеприпасов. Украинские военные 24-й бригады имени короля Даниила засекли, где у врага находится склад, куда несколько дней свозились боеприпасы, и точечно ударили. Получился яркий фейерверк для наших военных, а для оккупантов – новые проблемы.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков. Украинские воины нанесли несколько ударов и сравняли с землей вражескую позицию, откуда постоянно велся огонь.

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Донбасс ВСУ минометы Роман Доник

Источник: Сегодня

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