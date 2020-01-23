Ночной бой накануне дембеля и три пули: имя и подробности гибели бойца ВСУ на Донбассе

Facеbook Інфоцентр Євро Харків

Только спустя двое суток стало известно имя и подробности гибели украинского военного на Донбассе , ставшего жертвой огня противника 20 января.

Как выяснилось, погибшим был житель с. Пески-Радьковские Боровского района Харьковской области, командир машины 2-го мотопехотного отделения 2-го мотопехотного взвода второй мотопехотной роты воинской части А3137 Василий Муха, сообщает Боровская РГА.

Военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин рассказал "МедиаПорту", что 31-летний младший сержант Василий Муха погиб в результате снайперского обстрела.

"Со стороны противника был обстрел. Он из пулемета ответил, и пулей снайпера был убит", – сказал Калгушкин.

Реклама

Василий держит в руках обломок от плуга, который парни нашли, копая траншею. Они берегли его как символ мирной жизни. / Фото: "Сільські вісті"

А изданию ХарківTimes Юрий Калгушкин рассказал, что свой последний бой Василий Муха принял около 19:45, открыв во время вражеского обстрела огонь из пулемета. В него попали три пули, одна из них — из снайперского оружия, она и стала смертельной.

А харьковский волонтер Борис Редин в группе Facebook "Інфоцентр Євро Харків" рассказал: "Он был очень добрым и искренним человеком, любил жизнь. До конца контракта оставалось 10 суток. Вечная память".

В руках Василия Мухи – осколки боеприпасов, летевших на позиции ВСУ

Известно, что Василий Муха был призван на контрактную службу 31 января 2019 года и служил в 37-м отдельном мотопехотном батальоне "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады ВСУ, которая обороняет позиции в районе Донецка.

До этого у него уже был опыт участия в боевых действиях — в составе 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Воина похоронят с почестями сегодня, 23 января, около 12:00 в родном селе. Дома у него остался отец.

Василий Муха и боевой флаг, который он передал детскому саду села Пески-Радьковские в 2015 году. Фото: Chasopis 1923 I Часопис Борівщини / Facebook

Напомним, 22 января в зоне ООС погиб украинский военный – 22-летний уроженец Луцка Николай Сорочук .

Также 19 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий погиб.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама