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Новое оружие или ответ на успех ВСУ: эксперты объяснили активизацию боевиков на Донбассе

Сегодня, 11:58

Обострение на Донбассе не всегда привязано к какой-то дате, считает эксперт

Новое оружие или ответ на успех ВСУ: эксперты объяснили активизацию боевиков на Донбассе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/edc/1c9/5c4edc1c9d826.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/edc/1c9/5c4edc1c9d826.jpg Донбасс Обострение на Донбассе не всегда привязано к какой-то дате, считает эксперт

Обострение боевых действий со стороны противника на Донбассе может быть связано с тем, что Россия поставила оккупантам из "Л/ДНР" новое оружие.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, активизация противника не всегда может быть привязана с какими-то событиями, как это было накануне Объединительного собора 15 декабря 2018 года.

"Обострения на фронте происходят и под какие-то события и без них. Это война, которая иногда предполагает обострения, иногда – затишье. Как правило, обострение происходит, когда россияне привозят новые боекомплекты, которые боевики начинают интенсивно отстреливать, или когда происходит ротация у боевиков и приходят новые люди", – говорит военный эксперт.

Кроме того, активные действия боевиков могут быть реакцией на эффективные действия операции Объединенных сил, считает экс-спикер Минобороны Украины Владислав Селезнев.

"Это происходит в связи с тем, что ООС стала чаще использовать противотанковые ракетные комплексы. Буквально за последние десять дней произошло несколько очень эффективных операций, связанных с уничтожением вражеской военной техники. Поэтому это – ответная реакция военных из оккупационных сил. Они начинают использовать весь имеющийся арсенал для того, что поразить наши войска. Они отвечают, ведь использование высокоточного оружия украинскими военнослужащими сводит на нет наличие бронетехники на первой линии обороны сил противника", – дополняет Селезнев.

Напомним, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Однако ВСУ дали боевикам жесткий ответ – девять оккупантов были уничтожены.

Ранее сайт "Сегодня" показал видео, как на Донбассе бойцы ВСУ уничтожили пулеметный расчет противника . Это произошло в районе поселка Катериновка Луганской области.

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Тег боевики, активизация, причины, селезнев, ООС, Мусиенко

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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