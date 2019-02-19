ВСУ дали боевикам жесткий ответ: девять оккупантов уничтожены
Одному боевику "повезло" – он просто попал в плен к украинским военным
Вчера, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты:
- из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;
- из ствольной артиллерии калибра 122 мм и повторно – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное;
- из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов – около поселка Опытное;
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;
- из стрелкового оружия – в районе города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:
- дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Катериновка;
- дважды – из минометов 120 и 82 калибров – около пгт Новотошковское;
- из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Травневое;
- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.
В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов были уничтожены и один взят в плен.
С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" – дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе Катериновки.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении.
Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 18 февраля ВСУ уничтожили четырех диверсантов, одного взяли в плен .
Также сообщалось, днем ранее, 17 февраля украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении. В результате боестолкновения был также захвачен в плен боевик, которого сразу отправили на допрос.
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