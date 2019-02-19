ВСУ дали боевикам жесткий ответ: девять оккупантов уничтожены

Одному боевику "повезло" – он просто попал в плен к украинским военным

Facebook Оперативного командования ВСУ "Восток".

ВСУ дали боевикам жесткий ответ: девять оккупантов уничтожены //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff232f4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff232f4.png 2019-02-19T07:08:00+02:00 Украина Одному боевику "повезло" – он просто попал в плен к украинским военным

Вчера, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз – с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Кроме того, противник вел огонь по украинским укреплениям из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты:

из ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Лебединское;

из ствольной артиллерии калибра 122 мм и повторно – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов – вблизи села Водяное;

из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов – около поселка Опытное;

из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Павлополь;

из стрелкового оружия – в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:

дважды – из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Катериновка;

дважды – из минометов 120 и 82 калибров – около пгт Новотошковское;

из минометов калибра 82 мм – в районе населенного пункта Травневое;

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Крымское.

В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 18 февраля девять оккупантов были уничтожены и один взят в плен.

С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" – дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов – в районе Катериновки.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, говорится в сообщении.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что 18 февраля ВСУ уничтожили четырех диверсантов, одного взяли в плен .

Также сообщалось, днем ранее, 17 февраля украинские военные отбили штурм боевиков на Светлодарском направлении. В результате боестолкновения был также захвачен в плен боевик, которого сразу отправили на допрос.

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