Новый "гумконвой": стало известно, что на этот раз боевикам привезли из РФ

Очередным так называемым "гуманитарным конвоем" из России на оккупированную территорию Донбасса доставлен груз военного назначения для боевиков и российских оккупационных войск, в частности, радиостанции и средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута в ходе брифинга в субботу.

"Установлено, что 24 мая этого года очередным российским т.н. "гуманитарным конвоем" на временно оккупированную территорию Донбасса доставлен груз военного назначения для соединений и частей российских оккупационных войск, в т.ч. радиостанции и средства индивидуальной защиты", – отмечено в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что несмотря на заявления руководства РФ об исключительно мирном назначении грузов, в реальности они являются одним из способов поддержки российских оккупационных войск и оккупационных администраций на востоке Украины, в первую очередь оборудованием военного назначения.

Напомним, в пятницу, 25 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия шли почти по всей линии соприкосновения, с применением боевиками и российскими военными запрещенных образцов оружия.

Напомним, сутками ранее, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. ВСУ дали адекватный ответ боевикам: уничтожены два артиллерийских расчета и склад боеприпасов.

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