ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек

Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены

В пятницу, 25 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия шли почти по всей линии соприкосновения, с применением боевиками и российскими военными запрещенных образцов оружия.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое (в районе Попасной), Луганское (Светлодарская дуга), Марьинка, Водяное и Широкино. Боевики 33 раза открывали огонь, из них 13 – с применением тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас жизни раненых ничего не угрожает. Текущих суток потерь нет.

По данным разведки, уничтожено два и ранены четыре боевика.

Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска. Это село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Напомним, сутками ранее, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. ВСУ дали адекватный ответ боевикам: уничтожены два артиллерийских расчета и склад боеприпасов.