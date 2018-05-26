ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек

Сегодня, 07:05

Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены

Фото: Facebook ОК &quot;Север&quot;
Фото: Facebook ОК "Север"

В пятницу, 25 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия шли почти по всей линии соприкосновения, с применением боевиками и российскими военными запрещенных образцов оружия.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое (в районе Попасной), Луганское (Светлодарская дуга), Марьинка, Водяное и Широкино. Боевики 33 раза открывали огонь, из них 13 – с применением тяжелого вооружения.

Подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ и вели активную оборону, не позволяя оккупантам вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Сейчас жизни раненых ничего не угрожает. Текущих суток потерь нет.

По данным разведки, уничтожено два и ранены четыре боевика.

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Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска. Это село Петровское Старобешевского района Донецкой области.

Напомним, сутками ранее, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. ВСУ дали адекватный ответ боевикам: уничтожены два артиллерийских расчета и склад боеприпасов.
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