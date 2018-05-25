Адекватный ответ боевикам: уничтожено два артиллерийских расчета и склад боеприпасов

Украинские военные в течение суток давали достойный отпор боевикам, которые вели огонь из крупнокалиберной артиллерии

В пятницу, 25 мая, около 4:45 утра боевики обстреляли южную окраину Старой Николаевки, выпустив 17 снарядов из тяжелой артиллерии калибра 152 миллиметра. Один из снарядов попал на территорию военного объекта, где хранилась небольшая часть боеприпасов. Враг вел огонь из жилых кварталов Комсомольского района города Горловки. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Адекватный ответ Объединенных сил (который не применялся против мирных жителей Горловки, на что рассчитывал враг) позволил уничтожить 2 гаубицы и артиллерийский склад. В результате вражеского обстрела жертв среди гражданского населения нет. По данным разведки, противник понес потери: 4 боевика уничтожены и 5 получили ранения", – отметили в штабе ООС.

В целом, по данным штаба ООС, за прошедшие сутки, 24 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Луганское, Зайцево, Новолуганское, Новоселовка, Новотороицьке, Богдановка, Гранитное, Чермалык.

Российско-оккупационные войска 36 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз открывали огонь из артиллерии и минометов. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения.

Напомним, в четверг утром, 24 мая, боевики из пушек калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм обстреляли Торецкое. В целом по городу российско-окупацийниы войсками было выпущено 35 снарядов и мин.

В течение суток 23 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения.