О чем вспоминают жители Донбасса: Фонд Рината Ахметова провел хакатон накануне Международного дня мира

Истории мирных. Об их судьбах нельзя молчать, их голоса должны быть услышаны / Фото: fdu.org.ua

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В преддверии Международного дня мира 21 сентября Фонд Рината Ахметова провел хакатон — круглый стол с участием профессиональных конфликтологов, историков, социологов и психологов, которые обсуждали, как наиболее полно и объективно задокументировать свидетельства мирных жителей, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Экспертами форума стали очевидцы событий на востоке Украины, чья жизнь в 2014 году навсегда разделилась на "до" и "после". Их истории должны быть рассказаны, но не всегда люди могут поделиться ими с миром — мешают страх, апатия и замкнутость. Поэтому участники хакатона обсуждали, как лучше опрашивать свидетелей конфликта на Донбассе, какие временные рамки каждой истории документировать, вырабатывали предложения в единую концепцию сбора историй, которая будет использоваться Фондом Рината Ахметова в дальнейшей работе.

Историк Оксана Хомяк подтвердила, что Фонд движется в правильном направлении, так как современная история пишется на основе рассказов людей и на их личном восприятии происходящего.

"Важно фиксировать это как можно раньше, чтобы люди могли интерпретировать пережитое так, как они его запомнили, чтобы не успели скорректировать свои воспоминания. Фонд собрал ученых очень вовремя — память еще не успела "очиститься", — отметила историк.

Примером такого сбора свидетельств стала открывшаяся в Запорожье фотовыставка "Донбасс и Мирные", на которой была презентована одноименная фотокнига. В ней собраны фотографии и воспоминания 11 человек, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе. Беспристрастным фото можно доверять — они не навязывают мнения, зритель сам может сделать выводы о том, что происходит в регионе. Посетители выставки знакомились с экспозицией, а потом общались с переселенцами, которые также были приглашены на мероприятие. Фонд Рината Ахметова считает, что все эти истории должны быть услышаны.

"Миллион жизней, спасенных Ринатом Ахметовым — это миллион историй. За каждой из них не только личная боль, но и история всего Донбасса. Все истории должны быть собраны и задокументированы. Потому что под обстрелами миллионы людей продолжают выживать с надеждой на мир. Эта надежда должна быть услышана всеми. Чтобы о трагедии помнили и знали во всем мире. Фонд Рината Ахметова собирает истории мирных и будет размещать их в открытом доступе. Любой желающий сможет с ними ознакомиться и сегодня, и завтра, и через десятки, и даже сотни лет, — рассказала Ирина Блажан, директор проектов и программ Фонда. — Говорят, у войны нет лица и голоса. Есть — это голоса и лица мирных, пострадавших на Донбассе. Об их судьбах нельзя молчать. Их необходимо рассказать".

"Ира, спасайте детей"

"Мы с дочкой шли по улице 26 мая 2014 года и вдруг самолеты, взрывы... Потом, подумав, я и моя сестра приняли решение вывезти детей на море: во-первых, оздоровим их, во-вторых "все закончится за пару недель, не может быть, чтобы в нашем Донецке началась война". Когда ехали обратно в поезде, позвонила мама и сказала: "Ира, уже бомбят Петровку, попадание в 21-ю шахту. Не надо сюда ехать, спасайте детей". Мы вышли в Запорожье вот так: в шортах, с купальниками, в карманах на всех 800 грн и началась наша новая жизнь. Тут живет мамина сестра, которая приняла нас всех в свою маленькую квартиру. Был момент, когда нас в 2-комнатной квартире жило 14 человек, из них 2 грудных детей. Каждое мое утро начиналось со сводок попаданий. И вот в начале августа я увидела, что кассетными бомбами разрушена часть школы моей дочери..." — вспоминает Ирина Чорная, переселенка из Донецка, мать девочки с инвалидностью.

Ирина Чорная / Фото: fdu.org.ua

"Я тут, я есть, я существую"

Ведущий специалист Киевского центра социальных служб Любовь Лориашвили поделилась своей историей.

"Я — грузинка украинского происхождения. У меня две Родины — Грузия и Украина. Когда была война в одной моей стране, мы звонили и говорили родным и друзьям: "Везите детей к нам. Пусть тут живут и учатся". Мне отвечали: "Нет, это наша страна, и они будут жить здесь". Когда это случилось тут, в Украине, уже мне звонили друзья и родные из Грузии и говорили: "Давай малых к нам!". Но теперь я понимаю, почему не хочу увозить детей — они на своей земле. Сейчас на Донбассе в серой зоне — миллионы мирных граждан. Сотни тысяч детей. И их не слышат. Но эти дети заслуживают того, чтобы их слышали. Имеют право сказать: "Я тут, я есть, я существую!".

"Звонила братьям и прощалась"

Елена Макайя, переселенка из Донецка, мама троих детей, вспоминает 2014 год:

"В городе становилось все опаснее. По вечерам, во время обстрелов, когда от взрывов дребезжали окна и дрожали стены, мы с соседями собирались вместе и молились. В нашем доме находится убежище, но бежать туда было страшно, мы опасались, что если снаряд попадет в дом, он сложится, как карточный домик, и убежище превратится в братскую могилу. Света в доме не было пять дней, а печи у нас электрические. Дружно собирались с соседями и готовили на костре у кого что было. В очередной обстрел было совсем страшно, я вышла в коридор, чтобы не слышали дети, и звонила братьям, на всякий случай прощалась и просила не оставлять своим вниманием наших стареньких родителей. Они кричали на меня, чтобы брала детей в охапку и ехала в Запорожье. Младший сыночек, ему еще не было четырех, бегал по комнате и кричал: "Мама, скажи им, чтобы перестали стрелять, тебя убьют, а я буду плакать!". Утром мне удалось купить билеты на электричку. Мы уехали. Первый год у меня была депрессия. Для чего мы с мужем так тяжело работали все эти годы? Чтобы все бросить на растерзание чужим. Было страшно начинать все даже не с нуля, а с минуса. Но надо было заботиться о детях. Начала шевелиться, заставляла себя утром вставать и что-то делать. Муж привез мои швейные машинки, появились первые заказы... Ничего, мы сильные, мы справимся!".

Елена Макайя / Фото: fdu.org.ua

"Они ушли, ничего не сказав"

Психолог Игорь Алфертов рассказал, что после начала боевых действий его отец, живущий недалеко от линии соприкосновения, на нервной почве потерял остатки здоровья. Недавно он скончался.

"На кладбище после церемонии прощания я увидел огромную аллею из безымянных могил. Неизвестный мужчина, неизвестная женщина, неизвестный ребенок... Это было огромное количество рядов. Я спросил у работника кладбища: "Кто эти люди?". Он не знал, сказал, что их нашли на улице без документов. Я подумал: это чьи-то родители, братья, кумовья, дети. Они ушли, ничего не сказав. И это настоящая трагедия. История мирных жителей Донбасса не должна исчезнуть, не должна раствориться. Она должна остаться для изучения будущим поколениям не в виде сухих цифр, а в виде историй реальных людей, с реальными судьбами и энергетикой".

"Не хотят жить в этой боли"

"У нас многодетная семья, поэтому оперативно собраться и уехать подальше от стрельбы мы не смогли. Просто не могли бросить своих лошадей. Но вывезли всех. За эти годы мы сменили семь мест жительства, мужа трижды арестовывали на блокпостах. Но сегодня мы счастливы. И неделю назад взяли под опеку еще двоих детей" — рассказала Елена Жеребченко — переселенка из Донецка, приемная мама и психолог в одном лице.

По ее словам, даже ей, человеку владеющему приемами психологической защиты, нелегко вспоминать о событиях 2014—2015 годов, когда неоднократно опасности подвергались жизни ее детей и животных:

"Представьте, как трудно вспоминать о пережитом ребенку. И со взрослыми сложно. Потому что это было тяжелое время, а люди склонны не вспоминать ужасы, через которые им пришлось пройти. Люди не хотят жить в этой боли, поэтому все свидетели конфликта на Донбассе вынуждены консервировать свои воспоминания".

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