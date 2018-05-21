Обезопасили позиции: волонтер рассказал, как ВСУ на Донбассе продвинулись еще на два километра

На этом участке фронта все в корне поменялось и угроза жизни теперь – для боевиков

Неcмотря на то, что боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе пытаются обострять ситуацию и обстреливать позиции украинских военных, ВСУ удалось продвинуться еще на два километра вперед.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"В зоне операции Объединенных сил, один из пехотных батальонов одной из бригад ВСУ, из-за систематических обстрелов со стороны сепаратистов, был просто вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции", – пишет волонтер.

По его словам, в результате переноса своих опорников, батальон продвинутся вперёд более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество.

"Теперь там все в корне поменялось и угроза жизни теперь – для сепаратистов", – рассказал Мысягин, впрочем, не уточнив, на каком именно участке фронта это произошло.

Он также объяснил молчание боевиков, которые пока не выразили протест против продвижения ВСУ.

"Если они будут писать про все свои последние поражения, потери и потерянные "серые" участки фронта, которые они до недавнего времени ещё как-то контролировали – то боюсь, что картина будет уж очень радостная для нас и страшноватая для них. Так может и паника там начаться", – добавил волонтер.

Напомним, ранее волонтер рассказал, что ВСУ отбили у боевиков поселок под Горловкой, после чего сепаратисты два дня пытались выбить украинских военных из Чигарей и Южного.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ уничтожили опорник боевиков на Бахмутке.