Обезопасили позиции: волонтер рассказал, как ВСУ на Донбассе продвинулись еще на два километра

Сегодня, 15:37

На этом участке фронта все в корне поменялось и угроза жизни теперь – для боевиков

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ
Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Неcмотря на то, что боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе пытаются обострять ситуацию и обстреливать позиции украинских военных, ВСУ удалось продвинуться еще на два километра вперед.

Об этом волонтер из Днепра Юрий Мысягин сообщает на своей странице в Facebook.

"В зоне операции Объединенных сил, один из пехотных батальонов одной из бригад ВСУ, из-за систематических обстрелов со стороны сепаратистов, был просто вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции", – пишет волонтер.

По его словам, в результате переноса своих опорников, батальон продвинутся вперёд более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество.

"Теперь там все в корне поменялось и угроза жизни теперь – для сепаратистов", – рассказал Мысягин, впрочем, не уточнив, на каком именно участке фронта это произошло.

Он также объяснил молчание боевиков, которые пока не выразили протест против продвижения ВСУ.

"Если они будут писать про все свои последние поражения, потери и потерянные "серые" участки фронта, которые они до недавнего времени ещё как-то контролировали – то боюсь, что картина будет уж очень радостная для нас и страшноватая для них. Так может и паника там начаться", – добавил волонтер.

 01_17

Напомним, ранее волонтер рассказал, что ВСУ отбили у боевиков поселок под Горловкой, после чего сепаратисты два дня пытались выбить украинских военных из Чигарей и Южного.

Кроме того, он сообщил, что ВСУ уничтожили опорник боевиков на Бахмутке.

 

ВСУ, продвижение, Светлодарская дуга, Мысягин, ООС
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Обезопасили позиции: волонтер рассказал, как ВСУ на Донбассе продвинулись еще на два километра". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: AFP

Украинские бойцы уничтожили "Фурункул" боевиков на Светлодарской дуге - волонтер

16 Апреля, 20:19

Враг понес потери в живой силе

Донбасс

Пулемет боевиков. Фото: Facebook Юрия Мысягина

Принуждение к миру: волонтер рассказал об уничтожении боевиков на Светлодарской дуге

5 Февраля, 19:50

Украинским военным достались в качестве трофеев пулемет "Утес" и противотанковый гранатомет
Загрузка...

Украина

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

"Земля горит под ногами": волонтер рассказал о потерях боевиков на Светлодарской дуге

20 Февраля, 07:24

Вооруженные сепаратисты потеряли БМП и четыре человека убитыми и ранеными

Донбасс

Фото: Минобороны

Для боевиков на Светлодарской дуге наступили тоскливые времена - волонтер

26 Апреля, 12:23

Все действия боевиков фиксируют, а позже приходит "кара небесная от "третьей силы"
Загрузка...