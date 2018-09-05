Оборона Дебальцево: почему ВСУ не ударили боевикам в тыл на Луганск

Украина в феврале 2015 года в момент ожесточенных боев за Дебальцево и последующего подписания Минска-2 не имела достаточных военных резервов, чтобы осуществлять наступательные действия на Луганском направлении для успешного продвижения украинской армии на восток и освобождения территорий, подконтрольных боевикам.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

"Во-первых, хочу подчеркнуть, что сама операция в Дебальцево заключалась именно в спланированном выводе Вооруженных сил Украины, который был проведен согласно планам украинского командования и в соответствии с военными канонами. У нас почему-то считают, что плана по выводу не было, но я уверяю, что он был. Я лично разговаривал с человеком, который этот план составлял и осуществлял. Поэтому было не "бегство" украинских подразделений, а именно плановый отвод войск без потери боевого управления. В Иловайске было утрачено боевое управление, что привело к потерям. В Дебальцево все было планово, потери были минимальными, и наши войска вышли из города. Во-вторых, почему они там долго находились, это вопрос к высшему военно-политическому руководству страны", – уточнил он.

Как добавил эксперт, в-третьих, если бы у Украины зимой 2015 года на момент обострения ситуации в Дебальцево были резервы для удара на Луганском направлении, где, по словам общественного активиста Дмитрия Снегирева, у боевиков тогда якобы была малочисленная концентрация сил, то не было бы угрозы окружения на Дебальцевском плацдарме.

"Но у Украины не было боеспособных резервов, чтобы это осуществить. Хотя идея сама – хорошая, да. Можно было бы нанести удар на Луганском направлении. Но у нас не было боеготовых частей, которые могли бы ударить по Луганску, можно было бы – и еще дальше. Однако самое главное – не было достаточных резервов для этого", – подчеркнул Стариков.

Напомним, 18 февраля 2015 года президент Петр Порошенко заявил, что подразделения ВСУ покидали Дебальцево организованно, с боевой техникой и оружием.

"Мы утверждали и доказывали: Дебальцево находилось под нашим контролем, никакого окружения не было. Наши части и подразделения вышли планово и организованно. Вышли полностью с боевой техникой, с танками, с БМП, с САУ, с тягачами, с автомобильной техникой", – заверял глава государства.