"Оборудование серьезно выручает": скорые от Рината Ахметова спасают жизни в "серой зоне"

/ Фото: fdu.org.ua

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"Недавно мы вытащили человека с того света. У мужчины инфаркт случился, наступила клиническая смерть. К счастью, в автомобиле от Рината Ахметова установлено суперсовременное оборудование, которое помогло реанимировать пациента! Спас дефибриллятор. Мужчина пришел в себя и был благополучно доставлен в больницу".

Так прокомментировал значение проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова врач Волновахской станции скорой помощи Иван Лухтура.

Николай Куница – главный врач станции скорой помощи в Волновахе, рассказал, что спасать человеческие жизни медикам приходится каждый день:

"У нас 100 тысяч людей в обслуживании. Это прифронтовая зона в основном, в том числе самые небезопасные районы: Гранитное, Новотроицкое. Здесь всегда слышны взрывы. Но наши экипажи едут по всем вызовам. И спасают людей. Конечно, на старых машинах не всегда можно реанимировать человека. Нет соответствующего оборудования. Но машины от Фонда Рината Ахметова оснащены самым лучшим оборудованием, которое существует на сегодня".

Фонд Рината Ахметова передал станции скорой помощи в Волновахе автомобиль типа В. Это кабинет "реанимации на колесах", позволяющий спасать человеческие жизни в ситуациях, когда счет идет на минуты. Кроме того, здесь установлены кислородные аппараты, приборы для измерения глюкозы в крови, современные носилки, электрокардиограф, оксиметр.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по инициативе президента Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова, причем полностью финансируется из его средств. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Фонд Рината Ахметова передал медикам уже 139 машин по проекту "200 скорых для Украины". До конца года во всех регионах страны получат еще 61 автомобиль. Это будут скорые-внедорожники на базе Toyota Land Cruiser.

200 автомобилей, закупленных по решению Рината Ахметова, за год позволят врачам принять более миллиона вызовов и спасти свыше миллиона человеческих жизней.

Напомним, что новые скорые от Фонда Рината Ахметова также получили медики Ужгорода:

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