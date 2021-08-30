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Обострение на Донбассе: боевики не прекращают огонь, ранены двое военных

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
30 августа, 08:03
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В Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"
На Донбассе снова неспокойно. Фото: коллаж "Сегодня"

За прошедшие сутки, 29 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Есть двое раненых.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Так, вблизи Широкино вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

"У Золотого-4 противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Причепиловка российские наемники вели огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Крымского враг дважды обстреливал наши позиции из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Попасная оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск двое военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воинов транспортировали в лечебные учреждения. Состояние здоровья одного раненого украинского защитника оценивается медиками как тяжелое, другого – удовлетворительное", – добавляют в штабе.

Ситуация сегодня

Отметим, что по состоянию на 7:00 утра 30 августа, зафиксировано только одно нарушение режима прекращения огня.

"У Новозвановка враг обстрелял наши позиции с станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов", – пишут в сообщении.

Ранее мы сообщали, что:

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