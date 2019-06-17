Обострение на Донбассе: оккупанты с начала суток устроили 13 обстрелов

В результате вражеского огня в рядах наших бойцов обошлось без потерь

Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 17 июня боевики совершили 13 обстрелов украинских позиций.

По данным штаба ООС, в результате вражеских провокаций в рядах наших воинов обошлось без погибших и пострадавших.

"С начала суток враг 13 нарушил режим прекращения огня. На каждый обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения давали адекватный ответ, потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

Позиции наших военных попадали под огонь запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" произошло пять обстрелов:

- возле Широкино велся огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- позиции у села Лебединское боевики обстреливали из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

- в районе поселка Талаковка – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- у села Пищевик велся огонь из крупнокалиберных пулеметов;

- у села Водяное – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано восемь обстрелов:

- четыре раза были обстреляны позиции у поселка Южное из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- у поселка Новотошковское боевики вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окраина села Крымское подвергалась обстрелу из минометов калибра 82 мм;

- город Попасная был обстрелян из 82 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;

- позиции ВСУ у поселка Шумы обстреливали из стрелкового оружия.

Напомним, 15 июня боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, били по ВСУ под Крымским и Водяным. Враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

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