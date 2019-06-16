Враг ударил по ВСУ под Крымским и Водяным: ранен солдат

С начала суток боевики уже трижды обстреляли украинских военных

Фото: AFP

За минувшие сутки, 15 июня, боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе, где нашли еще одно доказательство того, что ими управляет именно Россия.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, враг четыре раза атаковал ВСУ из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также применял вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В частности, были атакованы позиции ВСУ в районе Лебединского (дважды), Авдеевки (четыре раза), Новотроицкого, Красногоровки, Водяного (трижды), Верхнеторецкого, Песков, Станицы Луганской (четыре раза), Новолуганского, Крымского, Зайцево и Травневого.

В результате обстрелов никто из военнослужащих не пострадал.

"На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружений, не противоречащих минским соглашениям. По данным разведки 15 июня один оккупант был уничтожен", – сообщили в ООС.

С начала текущих же суток позиции Объединенных сил попали под обстрел уже трижды: в районе Крымского и дважды под Водяным. В результате один военнослужащий был ранен.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – резюмируют украинские военные.

Напомним, что на протяжении 14 июня боевики усилили обстрелы Вооруженных сил Украины на Донбассе, которые были атакованы 24 раза, в том числе шесть раз – из запрещенных минскими соглашениями вооружений: 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

Накануне боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

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