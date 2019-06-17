В каких блиндажах бойцы ВСУ живут на передовой: появилось видео

Командующий ООС Сырский провел "экскурсию" по укреплениям украинских военных

Скриншот.

Пока на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, военные успевают провести тренировки по обустройству взводных опорных пунктов. В штабе Объединенных сил показали, в каких условиях служат бойцы ООС.

Так, в районе боевых действий военнослужащие приняли участие в проведении инструкторско-методического занятия по обустройству позиций. Согласно распоряжению командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского, к проведению занятий были привлечены командиры подразделений, выполняющих боевые задачи на линии соприкосновения. Занятия проводили на одной из передовых позиций ВСУ.

"Основная цель – продемонстрировать военнослужащим все обязательные элементы обустройства позиций, разъяснить алгоритмы работы должностных лиц по обустройству инженерных сооружений и укреплений. Каждая новая позиция украинских войск должна становиться непоколебимой крепостью, которая обеспечивает надежную безопасность личного состава и позволяет контролировать определенный участок обороны", – отмечают военные.

Командующий ООС лично осуществил координацию и контроль проведения занятия, а по завершении наградил военнослужащих одного из подразделений сил ООС отличиями Министерства обороны.

Отметим, что эти навыки необходимы украинской армии в свете того, что периодически силы ООС продвигаются и освобождают новые территории, обустраивая на них свои позиции. Так, например, недавно новости "Сегодня" сообщали, что ВСУ заняли новые позиции в районе Марьинки и вплотную подошли к Донецку.

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