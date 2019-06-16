Обострение на Донбассе – с начала суток боевики устроили девять обстрелов

Оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Фото: Минобороны Украины

В зоне проведения операции Объединенных сил боевики на Донбассе боевики с начала суток 16 июня устроили девять обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

В результате обстрела один украинский военный был ранен, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов:

- дважды в районе Водяного из ручных противотанковых гранатов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- под Талаковкой из крупнокалиберного пулемета;

- возле Павлополя из автоматических гранатометов;

- на окраине Новотроицкого из крупнокалиберного пулемета;

- в окрестностях Лебединского – из крупнокалиберного пулемета.

В зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций наших бойцов:

- вблизи Крымского из стрелкового оружия;

- под Новотошковским из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- на окраине Южного вели огонь из автоматических гранатометов и стрелковое оружие.

На каждый обстрел боевиков наши подразделения давали адекватный ответ. Сейчас разведка уточняет потери противника.

Напомним, что накануне, 15 июня, боевики из артиллерии накрыли населенный пункт Марьинка в Донецкой области, в результате чего пострадали четверо гражданских, в том числе и 9-летняя девочка.

Как мы уже писали, за минувшие сутки боевики 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обострение на Донбассе – с начала суток боевики устроили девять обстрелов". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"