Обострение на Донбассе: с начала суток враг 12 раз нарушал режим тишины

В результате вражеских обстрелов двое наших бойцов были ранены

Скриншот.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала суток 23 июня оккупанты 12 раз нарушали режим прекращения огня.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

- вблизи Павлополя – из минометов калибра 120 мм;

- окраины Авдеевки дважды подвергались обстрелам из 120 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета;

- под Водяным оккупанты вели огонь из автоматических гранатометов;

- в районе Песок велся огонь из автоматического гранатомета;

- под Марьинкой позиции ВСУ обстреливали из ручного противотанкового гранатомета.

В зоне ответственности группировки "Север" также было отмечено шесть вражеских обстрелов:

- в районе Шумов – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- возле Пивденного – из автоматических гранатометов;

- под Травневым – из миномета калибра 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- возле Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- окраины Майорска попали под обстрел из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- район Новолуганского враг обстреливал из 82 мм миномета, гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеского огня двое украинских военных получили ранения. На каждый обстрел наши воины давали адекватный ответ. Потери боевиков уточняет разведка.

Как сообщали новости "Сегодня", 22 июня пророссийские боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз они применяли минометы калибра 120 и 82 мм, запрещенные Минскими соглашениями. В результате обстрелов были ранены 8 бойцов ООС и один погиб.

В то же время доставляют оккупанты проблем и мирным жителям. Как сообщали в Главном правлении разведки Минобороны Украины, боевики на БТР врезались в дом, отклонившись от военной колонны.

Смотрите также видео, как недавно ВСУ накрыли позиции врага в районе Катериновки. Были уничтожены три боевика:

Видео: Facebook

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Обострение на Донбассе: с начала суток враг 12 раз нарушал режим тишины". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"