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На Донбассе боевики на БТР врезались в дом, есть пострадавшие

23 июня, 06:30

Бронетехникой управляют необученные боевики, из-за чего потом страдает местное население

Фото: Сегодня

На оккупированных территориях Донбасса противник снова принес проблемы мирным жителям. Вражеский бронетранспортер протаранил частный дом, вследствие чего серьезно пострадали двое гражданских. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений оккупационных войск неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.

"Водитель бронетранспортера одного из подразделений "2 АК (Луганск) ВС РФ", двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом жителей населенного пункта Успенка, в результате чего два человека получили тяжелые травмы", – сообщает разведка.

Отметим, что это далеко не первый раз оккупанты доставляют проблемы жителям оккупированных территорий. Чаще всего это происходит с помощью оружия. Как сообщали новости "Сегодня", недавно боевики из артиллерии ударили по Марьинке. Враг применял минометы и ствольную артиллерию. Пострадала семья, в том числе маленькая девочка.


Спустя пару дней боевики снова ударили по мирным жителям. Дерзкие действия врага свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта, отмечает украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации ситуации на Донбассе (СЦКК).

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Тег Донбасс, дом, БТР, боевики, пострадавшие, мирные жители

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Источник:

Сегодня

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