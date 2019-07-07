Обострение ситуации на Донбассе: у ВСУ новые потери

Враг активизировался уже ночью – ударил из гранатометов и накрыл минами крупного калибра

Фото: Минобороны Украины

Боевики накрыли позиции ВСУ минометным огнем и вели обстрелы из пулеметов и гранатометов, в результате чего был ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает Минобороны.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска семь нарушали режим тишины, при этом трижды применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение – минометы.

Ночью оккупанты трижды от оккупированного села Саханка вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Широкино. Из вооружения БМП – по защитникам Богдановки.

С 04.00 враг выпустил пять мин 82-го калибра по позициям ВСУ в районе Новолуганского.

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С 05.17 оккупанты уже со 120-го калибра вели обстрел вблизи Попасной. От г. Калиново за 40 минут боевики выпустили 37 мин этого же калибра. Также из 120-мм минометов враг бил по защитникам Золотого-4. С 05.45 бойцы ВСУ зафиксировали разрывы пяти вражеских мин.

В результате вражеских обстрелов был ранен один боец сил ООС и был незамедлительно доставлен в госпиталь.

Как сообщали новости "Сегодня", 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня, из них противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Боевики также открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В итоге боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

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