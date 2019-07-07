На Донбассе боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери

Противник накрывал позиции воинов ООС из артиллерии, минометов, часто применяет гранатометы

Фото: Минобороны Украины

На Донбассе оккупанты продолжают бить из минометов, гранатометов и даже из запрещенного вооружения. 6 июля врага 26 раз нарушил режим прекращения огня. В результате обстрелов у ВСУ один боец ранен и еще четверо получили боевые травмы. Ответным огнем были уничтожены три боевика, сообщает штаб Объединенных сил.

Так, противник восемь раз применил артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, что запрещено Минскими соглашениями. Противник также открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

два раза вблизи Широкино – из стрелкового оружия;

вблизи Лебединского – из минометов калибра 120 и 82 мм;

дважды неподалеку Марьинки – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

три раза на окраине Павлополя – из гранатометов;

дважды в районе населенного пункта Богдановка – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из вооружения БМП и стрелкового оружия;

два раза рядом с Гнутово – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Старогнатовки – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

окраине Пищевика – из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Красногоровка – из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции ВСУ были обстреляны 10 раз:

вблизи села Хутор Вольный – из минометов калибра 82 мм и гранатометов;

рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 и 82 мм;

дважды неподалеку Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

на окраине Зайцево – из гранатометов;

вблизи Новгородского – из гранатометов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

два раза рядом в районе Южного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических гранатометов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Светлодарска – из миномета калибра 120 мм;

на окраине населенного пункта Шумы – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще четыре – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки 6 июля трех оккупантов уничтожено", – сообщили в ООС.

Напомним, 5 июля ситуация на фронте была также напряженной - воевики 28 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 12 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. В результате боевых действий потери были и у ВСУ, и у врага.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики нанесли урон ВСУ, но получили жесткую "ответку" и понесли потери". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"