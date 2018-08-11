ОБСЕ опубликовала видео перемещения колонн грузовиков из РФ на Донбасс

Зафиксировано несколько пересечений грузовикамии границы РФ с Украиной на Донбассе

ОБСЕ опубликовала видео, на котором дрон зафиксировал колонны грузовиков, которые 7 августа в ночное время несколько раз пересекали границу РФ с Украиной на Донбассе по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных пунктов. Об этом сообщили на канале наблюдательной миссии на YouTube.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в своем Twitter написал, что на видео видно конвои грузовиков, которые пересекают границу Украины.

"Вот видео Наблюдательного миссии ОБСЕ, где видно как конвои грузовиков незаконно передвигаются между Украиной и Россией. Напоминаю, что Россия заблокировала эффективную миссию по мониторингу границ и ее силы постоянно препятствуют визитам СММ на границу", – прокомментировал видео Волкер.

Курт Волкер также подчеркнул, что Россия намеренно продолжает конфликт, несмотря на международные усилия по возвращению мира в Украину.

"Это еще один путь, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия в восточной Украине, несмотря на международные усилия по возвращению мира в Украину", – добавил Волкер.

Напомним, в июле наблюдатели СММ ОБСЕ зарегистрировали на оккупированной территории Донбасса рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз.

Также Россия передала боевикам на Донбасс новое оружие. Речь идет о ПТР "Штурм-С", которые командование боевиков уже окрестило как "русский ответ "Джавелинам". Кроме того, командование 8-й общевойсковой армии ВС РФ перешло на поставки вооружения для нужд "1-го и 2-го АК" оккупационных войск на Донбассе по нормам снабжения кадровой армии.

Кроме того, польские СМИ сообщили, что добровольцев из России заставляют разворовывать на Донбассе чужое имущество, после чего сажают в тюрьму, чтобы избавиться от свидетелей